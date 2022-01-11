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Замглавы центра Гамалеи поделился впечатлениями о вакцинации Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов, вакцинировавший президента России Владимира Путина интерназальной вакциной от коронавируса, рассказал, что чувствовал во время процедуры.

«Я ощущал, конечно, ответственность. Трудно не ощущать ответственность. Когда работаешь с конкретным человеком, все равно есть ответственность перед конкретным человеком», — сказал Логунов в интервью Владимиру Соловьеву на YouTube-канале «Соловьев Live».

Он сообщил, что Путин задавал вопросы перед вакцинацией. Отвечая на вопрос, тяжелый ли пациент Путин, Логунов отметил, что нет, назвал его внимательным.

Путин в конце ноября 2021 года рассказал, что после ревакцинации «Спутником Лайт» стал испытателем назальной вакцины.

Ее действующий механизм аналогичен «Спутник V» — препарат содержит аденовирусные частицы со встроенными фрагментами генетического материала вируса SARS-CoV-2. Назальный препарат также формирует иммунитет слизистых оболочек, что позволит избежать передачи вируса другим людям.

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