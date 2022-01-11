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Харламов пошутил в бреду с температурой 39,6

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © garikkharlamov, instagram.com/garikkharlamov

Шоумен Гарик Харламов заболел — у него высокая температура. Но артист продолжил шутить даже в таком состоянии. Своими мыслями в «бреду» он поделился в Instagram.

Харламов опубликовал пост в ночь с 10 на 11 января. На фото он лежит под капельницей. По снимку непонятно, лечится артист дома или в больнице.

«Ни разу не было у меня тут поста с температурой 39,6. Это первый. Что в голову приходит при такой температуре? Да вот ничего вообще, кроме странного желания выложить это тут. Зачем оно мне надо? Вообще не надо? Зачем я это сделал? 39,6. В 40 уже не выложишь. Хотя мне 40. И я выложил. Так все, бред пошел. Не болейте!» — написал Гарик Харламов в Instagram.

Днем ранее Харламов уже описывал свое состояние при болезни. На тот момент у него была температура 37,7. Артист признался, что болеть ему не только неприятно, но и скучно.

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