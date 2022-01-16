НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Наука взялась за изучение секса в космосе

Источник:
Journal of Sex Research
321 0
Фото: © Sibnet.ru

NASA утверждает, что пока еще никто не занимался сексом в космосе. Канадские ученые призвали всерьез взяться за учение изучение «космической сексологии» на фоне развития орбитального туризма и предстоящего освоения Луны и Марса.

«Интимные отношения в космосе улучшат жизнь астронавтов и будущих космических жителей. Сексуальная активность бесспорно поможет людям адаптироваться к космической среде и нормализовать жизнь», — приводит Journal of Sex Research слова психолога из Университета Конкордия Саймона Дюбе.

Группа канадских ученых призвала взяться «всестороннее научное изучение интимных отношений и сексуальности за пределами Земли». Дюбе и его команда уже выделили несколько потенциальных рисков, связанных с сексом в космосе.

Так, ионизирующее излучение может повлиять на репродуктивное здоровье, изменив ДНК сперматозоидов и яйцеклеток. Кроме того, отсутствие гравитации сделает секс более сложным физически и неаккуратным, а это большая проблема в среде, где чистота — важнейшее условие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУченые рассказали о пользе мастурбации

Космические модули обычно тесные и замкнутые, а добиться уединения там сложно, так что удовлетворение сексуальных потребностей может оказаться непростым делом.

В небольших инопланетных поселениях с ограниченным количеством сексуальных партнеров будут возникать стресс, конфликты и даже сексуальные домогательства или насилие. Чем дальше люди от Земли, тем проблем с сексом у них будет больше, уверен Дюбе.

Тема: Человек и космос
Астрономы нашли двойник Луны
Марсианский метеорит проверили на наличие «инопланетной жизни»
Таинственную пурпурную пыль заметили на Марсе
Астрономы обнаружили самую яркую сверхновую
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Цистерна с бензином вспыхнула в Октябрьском районе Новосибирска
Оттепель в Новосибирске сменится волной холода
Мужчины погибли в пожаре в Бердске
Первые случаи заражения «омикроном» зафиксировали в Туве
Самое популярное
Рассчитан размер пенсии после «путинского» повышения
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 отложили выход игры
Белый дом оценил вероятность вторжения России на Украину
Жириновский предрек эвакуацию миллионов американцев в Сибирь
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
38
Лавров заявил, что Россия ждет ответа от «ямщика на той повозке»
37
США потребовали от России объяснить учения у границ Украины
30
Жириновский предрек эвакуацию миллионов американцев в Сибирь
30
НАТО приготовилось к наращиванию сил у границ России
25
Полицейский поскользнулся и застрелил нарушителя в Забайкалье
Sibnet.Ru