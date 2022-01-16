Наука взялась за изучение секса в космосе

NASA утверждает, что пока еще никто не занимался сексом в космосе. Канадские ученые призвали всерьез взяться за учение изучение «космической сексологии» на фоне развития орбитального туризма и предстоящего освоения Луны и Марса.

«Интимные отношения в космосе улучшат жизнь астронавтов и будущих космических жителей. Сексуальная активность бесспорно поможет людям адаптироваться к космической среде и нормализовать жизнь», — приводит Journal of Sex Research слова психолога из Университета Конкордия Саймона Дюбе.

Группа канадских ученых призвала взяться «всестороннее научное изучение интимных отношений и сексуальности за пределами Земли». Дюбе и его команда уже выделили несколько потенциальных рисков, связанных с сексом в космосе.

Так, ионизирующее излучение может повлиять на репродуктивное здоровье, изменив ДНК сперматозоидов и яйцеклеток. Кроме того, отсутствие гравитации сделает секс более сложным физически и неаккуратным, а это большая проблема в среде, где чистота — важнейшее условие.

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Космические модули обычно тесные и замкнутые, а добиться уединения там сложно, так что удовлетворение сексуальных потребностей может оказаться непростым делом.

В небольших инопланетных поселениях с ограниченным количеством сексуальных партнеров будут возникать стресс, конфликты и даже сексуальные домогательства или насилие. Чем дальше люди от Земли, тем проблем с сексом у них будет больше, уверен Дюбе.