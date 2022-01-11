НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Ипотечные ставки станут двузначными

Источник:
«Российская газета»
737 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Ипотечные ставки переходят порог 10%. Так, банк ВТБ с 11 января повышает на один процентный пункт ставку в рамках базовых программ по ипотеке и она превысит 10,3%, следует из данных ДОМ.РФ.

ВТБ — первый из крупнейших банков, где ипотечная ставка официально пошла на второй десяток. На конец декабря средневзвешенная ставка топ-15 банков по ипотеке на новостройки составляла 9,58%, на вторичное жилье - 9,62%. В июне 2021 года, для сравнения, они равнялись 8,12% и 8,35% соответственно.

Основная причина повышения ставок — ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, сказал «Российской газете» независимый финансовый консультант Инна Родимова. В ближайшее время примеру ВТБ последуют и другие банки считает гендиректор инвесткомпании «АБЦ» Евгений Лашков

При этом по данным ДОМ.РФ, ставки по ключевым рыночным продуктам переросли 10% уже в целом ряде банков. При оформлении ипотеки на стандартных условиях ставка была выше 10% уже в декабря в восьми банках из пятнадцати крупнейших. На вторичном рынке ставки стали двузначными в шести из пятнадцати банков.

В то же время «лучшая ставка» в большинстве крупных банков колеблется пока около 9% — кредиторы предлагают различные скидки зарплатным клиентам, за покупку жилья у партнеров банка, за использование электронных сервисов и так далее.

Еще по теме
Tele2 снизила стоимость тарифов по приказу ФАС
Казахстан оценил сумму ущерба от беспорядков
Антивирус Avira оснастили инструментом для майнинга Ethereum
Красноярский край накопил «лишние» деньги в бюджете
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Двое мужчин умерли после застолья с неизвестным алкоголем в Бурятии
Прокуратура обжаловала приговор мэру Томска Кляйну
Табун лошадей расстреляли на Алтае
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Самое популярное
Иностранцы выбрали самые непонятные привычки россиян
СМИ узнали об отъезде Назарбаева и его дочерей из Казахстана
Токаев заявил о восстановлении порядка в Казахстане
Российские десантники взяли под контроль аэропорт Алма‑Аты
Обсуждение (1)
Картина дня
ВОЗ спрогнозировала тотальное заражение Европы «омикроном»
Президент Казахстана заявил о выводе сил ОДКБ
Попова допустила резкий рост заболеваемости COVID-19
Курилы получили «летающие танки»
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Disobedient

Перемога це европа це нато, уесь мир с нами. Талоны, женский призыв в армию. Вот те бабушка и кружевные...

vitsabitov

Ван ден Хевель то ли жаба давит, то ли его федерация заказала.

ForYouTube

Ну не умеют остальные страны делать грузовики для плохих дорог, хоть тресни, а у нас они были ещё со...

Dimank

Как они любят выступать и быть экспертами во всём
Sibnet.Ru