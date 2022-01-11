Ипотечные ставки станут двузначными

Ипотечные ставки переходят порог 10%. Так, банк ВТБ с 11 января повышает на один процентный пункт ставку в рамках базовых программ по ипотеке и она превысит 10,3%, следует из данных ДОМ.РФ.

ВТБ — первый из крупнейших банков, где ипотечная ставка официально пошла на второй десяток. На конец декабря средневзвешенная ставка топ-15 банков по ипотеке на новостройки составляла 9,58%, на вторичное жилье - 9,62%. В июне 2021 года, для сравнения, они равнялись 8,12% и 8,35% соответственно.

Основная причина повышения ставок — ужесточение денежно-кредитной политики Банка России, сказал «Российской газете» независимый финансовый консультант Инна Родимова. В ближайшее время примеру ВТБ последуют и другие банки считает гендиректор инвесткомпании «АБЦ» Евгений Лашков

При этом по данным ДОМ.РФ, ставки по ключевым рыночным продуктам переросли 10% уже в целом ряде банков. При оформлении ипотеки на стандартных условиях ставка была выше 10% уже в декабря в восьми банках из пятнадцати крупнейших. На вторичном рынке ставки стали двузначными в шести из пятнадцати банков.

В то же время «лучшая ставка» в большинстве крупных банков колеблется пока около 9% — кредиторы предлагают различные скидки зарплатным клиентам, за покупку жилья у партнеров банка, за использование электронных сервисов и так далее.