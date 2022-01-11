Малахов предложил скинуться на ремонт квартиры Хлебниковой

Телеведущий Андрей Малахов предложил поддержать певицу Марину Хлебникову и помочь ей финансово в восстановлении сгоревшей квартиры.

«Если вы хотите сделать приятное любимой певице и поддержать ее в эту непростую жизненную минуту, давайте вместе поможем сделать ремонт в ее квартире. Давайте творить добро вместе» — обратился Малахов к своим подписчикам в Telegram-канале «НеМалахов».

Певица скопировала обращение Малахова в свой Instagram, но ее подписчики возмутились и назвали просьбу «вымогательством». Пользователи Сети решили, что у поклонников певицы нет денег, чтобы помогать ей в ремонте и посчитали, что известные артисты должны решать такие вопросы самостоятельно.

Пожар в двухуровневой квартире Марины Хлебниковой случился 19 ноября. Певица получила ожоги головы, бедер и груди различной степени и попала в реанимацию. Сейчас Хлебникова идет на поправку, но все еще находится в больнице. Средств на восстановление квартиры у нее нет.