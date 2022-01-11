Депутат раскритиковал надзорные органы после трагедий в Кузбассе

Чрезвычайные происшествия с жертвами в Кузбассе свидетельствуют о недостаточной работе контролирующих органов, заявил депутат Госдумы от Кемеровской и Новосибирской областей Ренат Сулейманов.

Сулейманов отметил, что в Кузбассе трагедии в последнее время происходят регулярно: он вспомнил пожар в «Зимней вишне», взрыв на шахте «Листвяжная» и последнее происшествие — возгорание в частном пансионате «Золотой век».

«То, что подобные инциденты возникают часто, говорит о недостаточной работе соответствующих органов, которые должны осуществлять надзор в этой сфере, а также о низкой ответственности должностных лиц», — цитирует Сулейманова сайт новосибирского обкома КПРФ.

Пожар в частном пансионате «Золотой век» в ночь на 8 января унес жизни четырех человек — все они были лежачими. Взрыв метана на «Листвяжной» произошел в конце ноября 2021 года, погибли 46 шахтеров и пятеро горноспасателей. Жертвами пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в марте 2018 года стали 60 человек.