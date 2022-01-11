Эксперт подсказала безопасный способ принимать витамины

Принимать витамины без рекомендации врача опасно, рассказала член Ассоциации нутрициологов, диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.

Принимать по собственной инициативе допустимо только поливитаминные комплексы, которые специально разработаны с учетом совместимости всех входящих в их состав элементов, уточнила специалист в интервью радио Sputnik.

Препараты, которые содержат единственный витамин, требуют большой осторожности при приеме — любая ошибка в дозировке может иметь нежелательные последствия для здоровья. Кроме этого, у них могут быть различные противопоказания.

Матыскина также отметила, что многие витамины не сочетаются друг с другом, поэтому нельзя принимать одновременно два разных моновитаминных препарата без консультации со специалистом.