Эксперт подсказала безопасный способ принимать витамины

Принимать витамины без рекомендации врача опасно, рассказала член Ассоциации нутрициологов, диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.
Принимать по собственной инициативе допустимо только поливитаминные комплексы, которые специально разработаны с учетом совместимости всех входящих в их состав элементов, уточнила специалист в интервью радио Sputnik.
Препараты, которые содержат единственный витамин, требуют большой осторожности при приеме — любая ошибка в дозировке может иметь нежелательные последствия для здоровья. Кроме этого, у них могут быть различные противопоказания.
Матыскина также отметила, что многие витамины не сочетаются друг с другом, поэтому нельзя принимать одновременно два разных моновитаминных препарата без консультации со специалистом.
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