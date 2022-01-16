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Перечислены угрозы от привычки сидеть в телефоне перед сном

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Привычка сидеть в смартфоне перед сном не только отнимает время, но и крайне плохо сказывается на здоровье. Эксперт рассказал о семи последствиях вредной привычки.

Первое последствие — проблема с засыпанием. Синий цвет экрана гаджета сказывается на секреции мелатонина — гормона-регулятор циркадного ритма. Регулировка света экрана эту проблему не решает, написал эксперт в китайской соцсети WeChat.

Второе последствие — формирование привычки позднего отхода ко сну. Люди за смартфоном не замечают, что пришла ночь: многие игры и приложения не отображают часы. Третья причина очевидна — это ухудшение зрения.

Четвертое последствие — ригидность мышления. У пользователей формируется потребность постоянного переключения внимания. Люди отучаются извлекать пользу из потребляемой информации и со временем теряют способность мыслить.

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Пятое последствие — искривление шейного отдела позвоночник. Этот дефект с возрастом серьезно скажется на здоровье. Седьмое последствие — фотостарение кожи. Влияние синего света экрана схоже с повреждением кожи ультрафиолетовым излучением.

Седьмое последствие — синдром «смартфонного пальца». Это воспаление сухожилия, координирующего подвижность большого пальца. Оно возникает при перенапряжении, может перейти в воспаление и даже закончится дисфункцией большого пальца.

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Жизнь #Здоровье #Смартфоны
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