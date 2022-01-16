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Чрезмерное употребление яиц оказалось смертельно опасным

Источник:
Foural
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Фото: © Sibnet.ru

Американская медицинская ассоциация предупредила об опасности чрезмерного употребления яиц — это грозит закупоркой сосудов, атеросклерозом, инсультом и даже смертью.

Исследователи Северо-Западного университета (США) в течение 17,5 лет наблюдали за здоровьем порядка 29 тысяч человек. В начале исследования ученые предостерегли от чрезмерного потребления яиц и затем следили за пищевыми привычками людей их влияниянним на здоровье, пишет портал Foural.

Выяснилось, что употребление более трех яиц в неделю может привести к заболеваниям сердца и кровообращения. И связано это с высоким содержанием холестерина в яичном желтке.

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Особенно опасно употреблять большое количество яиц людям с низкой физической активностью, курящим, злоупотребляющим продуктами с насыщенными жирами.

Ученые рассчитали, что при неправильном образе жизни каждая половинка съеденного ежедневно яйца повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 1,1% и преждевременной смерти — на 1,93%.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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