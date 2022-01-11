НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Подлодки 949АМ вооружат наибольшим в ВМФ количеством ракет

Источник:
РИА Новости
666 2
Фото: Министерство обороны РФ / CC BY 4.0

Модернизированные подлодки проекта 949АМ станут самыми вооруженными российскими подводными носителями крылатых ракет — они смогут нести до 72 «Калибров», «Ониксов» или «Цирконов», сообщило источник в судостроительной отрасли.

«Модернизированные по проекту 949АМ подлодки "Антей" смогут нести на борту до 72 крылатых ракет "Калибр", "Оникс" или "Циркон". И по факту станут самыми вооруженными подводными носителями крылатых ракет в российском ВМФ», — сказал РИА Новости источник».

По его словам, общий боекомплект одной подлодки проекта 949АМ будет составлять около 100 единиц ракетного, торпедного и ракетно-торпедного вооружения.

«Одного неполного ракетного залпа такой подлодки будет достаточно для гарантированного уничтожения авианосной многоцелевой группы», — отметил источник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУдар из глубины: у кого субмарин больше?

Сейчас на Дальневосточном заводе «Звезда» идет модернизация атомной подлодки проекта 949А «Иркутск». Субмарина модернизируется по проекту 949АМ. Следующей атомной подлодкой, которую переоборудуют по этому проекту, станет атомный крейсер «Челябинск».

Подлодки 949А шифр «Антей» приняты на вооружение в 1982 году. Всего построено 11 таких субмарин. Они имеют водоизмещение около 24 тысяч тонн, максимальная длина — 155 метров. Основное вооружение лодок проекта 949А — 24 сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Гранит».

Еще по теме
Курилы получили «летающие танки»
ВМФ России получит ракетный мини‑крейсер с «Цирконом»
США ради Украины нацелят на Россию «самый опасный» самолет
Система С‑550 заступила на боевое дежурство в России
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Двое мужчин умерли после застолья с неизвестным алкоголем в Бурятии
Прокуратура обжаловала приговор мэру Томска Кляйну
Табун лошадей расстреляли на Алтае
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Самое популярное
Иностранцы выбрали самые непонятные привычки россиян
СМИ узнали об отъезде Назарбаева и его дочерей из Казахстана
Токаев заявил о восстановлении порядка в Казахстане
Российские десантники взяли под контроль аэропорт Алма‑Аты
Обсуждение (2)
Картина дня
ВОЗ спрогнозировала тотальное заражение Европы «омикроном»
Президент Казахстана заявил о выводе сил ОДКБ
Попова допустила резкий рост заболеваемости COVID-19
Курилы получили «летающие танки»
О самом главном
Музыкальные послания для знаков Зодиака на 2022 год
Кармические отношения: как понять смысл союза
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Деловой гороскоп: удача придет к пяти знакам Зодиака
Гороскоп 2022 года: тройка лидеров на любовном фронте
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
77
Россия в рамках ОДКБ направила войска в Казахстан
62
Токаев заявил о восстановлении порядка в Казахстане
48
США задумали лишить Россию своих смартфонов
44
Токаев поблагодарил Путина за военную помощь
39
Токаев заявил об акте агрессии и призвал ОДКБ на помощь
Sibnet.Ru