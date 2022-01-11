Подлодки 949АМ вооружат наибольшим в ВМФ количеством ракет

Модернизированные подлодки проекта 949АМ станут самыми вооруженными российскими подводными носителями крылатых ракет — они смогут нести до 72 «Калибров», «Ониксов» или «Цирконов», сообщило источник в судостроительной отрасли.

«Модернизированные по проекту 949АМ подлодки "Антей" смогут нести на борту до 72 крылатых ракет "Калибр", "Оникс" или "Циркон". И по факту станут самыми вооруженными подводными носителями крылатых ракет в российском ВМФ», — сказал РИА Новости источник».

По его словам, общий боекомплект одной подлодки проекта 949АМ будет составлять около 100 единиц ракетного, торпедного и ракетно-торпедного вооружения.

«Одного неполного ракетного залпа такой подлодки будет достаточно для гарантированного уничтожения авианосной многоцелевой группы», — отметил источник.

Сейчас на Дальневосточном заводе «Звезда» идет модернизация атомной подлодки проекта 949А «Иркутск». Субмарина модернизируется по проекту 949АМ. Следующей атомной подлодкой, которую переоборудуют по этому проекту, станет атомный крейсер «Челябинск».

Подлодки 949А шифр «Антей» приняты на вооружение в 1982 году. Всего построено 11 таких субмарин. Они имеют водоизмещение около 24 тысяч тонн, максимальная длина — 155 метров. Основное вооружение лодок проекта 949А — 24 сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Гранит».