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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Президент Казахстана назначил нового премьер-министра

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © akorda.kz

Президент Казахстана Токаев назначил новым премьер-министром страны Алихана Смаилова, соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Смаилов ранее занимал должность первого заместителя премьера и стал врио главы правительства после его отставки на фоне массовых протестов. Токаев предложил кандидатуру Смаилова в ходе заседания Маджилиса, депутаты единогласно утвердили кандидатуру премьера.

Токаев принял отставку казахстанского правительства предыдущего премьера Аскара Мамина 5 января. 49-летний Смаилов в разные годы был министром финансов, помощником главы государства, председателем республиканского агентства по статистике.

Причиной протестов стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Токаев позднее заявил, что особая вина за «допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ» лежит на правительстве и Министерстве энергетики.

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