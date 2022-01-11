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Леонид Куравлев из «Афони» оказался в реанимации в тяжелом состоянии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Игорь Верещагин / CC BY-SA 4.0

Актер Леонид Куравлев, известный по фильму «Афоня», находится в реанимации в Коммунарке в тяжелом состоянии, сообщил сын артиста.

«Леонид Вячеславович находится в Коммунарке. Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация», — цитирует ТАСС сына актера Василия Куравлева.

По информации источников ТАСС в Коммунарке, актер находится в тяжелом состоянии на протяжении нескольких дней. Леонид Куравлев был госпитализирован 5 января.

По информации СМИ, звезду «Афони» забрали из пансионата с высокой температурой и низкой сатурацией (показатель насыщения крови кислородом).

Леониду Куравлеву 85 лет. Он известен по таким фильмам как «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию». Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии «Афоня».

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