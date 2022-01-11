НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Два вытрезвителя откроют в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
189 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Как минимум два вытрезвителя появится в Новосибирске, сейчас власти считают, в какую сумму это обойдется, сообщила журналистам во вторник главврач Новосибирского областного клинического наркологического диспансера Ольга Кормилина.

По словам врача, в городе должно появиться как минимум два вытрезвителя — по одному в левобережной и правобережной частях. Оргвопросы решают в правительстве Новосибирской области и региональном управлении полиции, необходимо оценить сумму, необходимую для работы учреждений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНарколог объяснил, почему вытрезвители в России пустуют

«Сейчас проводится такая оценка. Говорить точно (сумму) не представляется возможным, но финансовые вложения должны быть значительными», — сказала Кормилина.

Принятый Госдумой в конце 2020 года закон возрождает в России систему вытрезвителей на базе государственно-частного и государственно-муниципального партнерства. Такие заведения разрешили открывать с 1 января 2021 года, пока в стране их немного.

Еще по теме
Кошки оказались носителями потенциально опасного вируса
Сердце свиньи впервые успешно пересадили человеку
Эксперт предупредила о беззащитности детей от короновируса
Предсказано появление коронавируса «супермутанта»
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Два вытрезвителя откроют в Новосибирске
Введение QR-кодов назвали главным событием 2021 года
Омичи покорили высочайший вулкан Северной Америки
Шерегеш посчитал новогодних туристов
Самое популярное
Представлен трейлер новой игры The Elder Scrolls
Иностранцы выбрали самые непонятные привычки россиян
СМИ узнали об отъезде Назарбаева и его дочерей из Казахстана
Раскрыт сценарий «молниеносной войны» Украины и России
Обсуждение (0)
Картина дня
Президент Казахстана заявил о выводе сил ОДКБ
Экономист посоветовал не бояться введения продуктовых карточек
Россия ввела бесплатную связь с Казахстаном
Подлодки 949АМ вооружат наибольшим в ВМФ количеством ракет
О самом главном
Музыкальные послания для знаков Зодиака на 2022 год
Кармические отношения: как понять смысл союза
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Деловой гороскоп: удача придет к пяти знакам Зодиака
Гороскоп 2022 года: тройка лидеров на любовном фронте
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Disobedient

Перемога це европа це нато, уесь мир с нами. Талоны, женский призыв в армию. Вот те бабушка и кружевные...

korvinsS

В который раз убеждаюсь максимка что ты сам не понимаешь что пишешь.

лачинов

Понять Блинкена несложно. Россия без союзников и во враждебном окружении устраивает его гораздо больше....

mosquito__2010

Позор ! Позорище несусветное !!! Как так можно было низко пасть !!!???
Sibnet.Ru