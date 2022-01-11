Два вытрезвителя откроют в Новосибирске

Как минимум два вытрезвителя появится в Новосибирске, сейчас власти считают, в какую сумму это обойдется, сообщила журналистам во вторник главврач Новосибирского областного клинического наркологического диспансера Ольга Кормилина.

По словам врача, в городе должно появиться как минимум два вытрезвителя — по одному в левобережной и правобережной частях. Оргвопросы решают в правительстве Новосибирской области и региональном управлении полиции, необходимо оценить сумму, необходимую для работы учреждений.

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«Сейчас проводится такая оценка. Говорить точно (сумму) не представляется возможным, но финансовые вложения должны быть значительными», — сказала Кормилина.

Принятый Госдумой в конце 2020 года закон возрождает в России систему вытрезвителей на базе государственно-частного и государственно-муниципального партнерства. Такие заведения разрешили открывать с 1 января 2021 года, пока в стране их немного.