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Российские ученые открыли новый минерал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Navy

Российские ученые открыли на Камчатке новый минерал, который получил название «куфарит», сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Свое название новый минерал получил в честь Фарида Шакировича Кутыева — известного российского специалиста в области рудогенеза, работавшего на Дальнем Востоке, отмечается в сообщении.

Кутыев сыграл ключевую роль в выявлении платинового пояса, включая россыпь ручья Ледяного, в шлиховых концентратах которого был обнаружен новый минерал. Открытие минерала является важным шагом в понимании процесса формирования рудных месторождений.

Примечательно, что обнаруженный минерал имеет очень простой химический состав — платина-свинец, оба составляющие его элемента являются рудными.

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Disobedient

Перемога це европа це нато, уесь мир с нами. Талоны, женский призыв в армию. Вот те бабушка и кружевные...

korvinsS

В который раз убеждаюсь максимка что ты сам не понимаешь что пишешь.

лачинов

Понять Блинкена несложно. Россия без союзников и во враждебном окружении устраивает его гораздо больше....

mosquito__2010

Позор ! Позорище несусветное !!! Как так можно было низко пасть !!!???
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