Российские ученые открыли новый минерал

Российские ученые открыли на Камчатке новый минерал, который получил название «куфарит», сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Свое название новый минерал получил в честь Фарида Шакировича Кутыева — известного российского специалиста в области рудогенеза, работавшего на Дальнем Востоке, отмечается в сообщении.

Кутыев сыграл ключевую роль в выявлении платинового пояса, включая россыпь ручья Ледяного, в шлиховых концентратах которого был обнаружен новый минерал. Открытие минерала является важным шагом в понимании процесса формирования рудных месторождений.

Примечательно, что обнаруженный минерал имеет очень простой химический состав — платина-свинец, оба составляющие его элемента являются рудными.