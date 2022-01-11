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Введение QR-кодов назвали главным событием 2021 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирцы назвали введение QR-кодов главным событием 2021 года, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы HH.ru.

Большинство респондентов (62%) признали, что в 2021 году им сильнее всего запомнилось введение QR-кодов. На втором месте оказались локдауны в июне и ноябре. Они стали наиболее запоминающимися событиями года для 28% опрошенных жителей Новосибирской области.

Третье место среди заметных событий года занял приход движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) к власти в Афганистане (21%). На четвертом месте — массовое признание СМИ и журналистов иноагентами (19%).

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