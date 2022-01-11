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Протесты в Казахстане
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Президент Казахстана заявил о выводе сил ОДКБ

Источник:
РБК
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Фото: © Минобороны России

Миротворческая миссия сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане успешно завершена, вывод сил начнется 13 января, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Острая фаза контртеррористической операции в Казахстане пройдена, обстановка стабильная, цитирует РБК Токаева. «Основная миссия сил ОДКБ завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ», — сказал он, добавив, что процесс вывода контингента займет не более 10 дней.

Токаев подчеркнул, что Казахстан мог бы утратить контроль над Алма-Атой, если бы не обратился за помощью в ОДКБ. Это в свою очередь грозило потерей все страны.

«Над подготовкой захвата власти работали профессионалы. Коль скоро эта была вооруженная агрессия со стороны международного терроризма против нашей страны, то Казахстан юридически обоснованно обратился к своим партнерам по Договору о коллективной безопасности с просьбой направить миротворческий контингент», — сказал он.

С просьбой об оказании помощи власти Казахстана обратились 6 января на фоне массовых беспорядков в стране и захвата административных зданий. На следующий день в стране началось развертывание миротворческой миссии.

Силы ОДКБ приступили к охране военных, государственных и социально объектов в Алма-Ате и прилегающих районах. К подавлению беспорядков миротворцы не привлекаются.

Тема: Протесты в Казахстане
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Политика #Мир #Военная политика
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