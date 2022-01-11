Шерегеш посчитал новогодних туристов

Горнолыжный курорт Шерегеш в новогодние праздники принял более 186 тысяч туристов, это на 3% больше, чем на каникулах в прошлом году, сообщила пресс-служба администрации Таштагольского района.

За январские каникулы Шерегеш посетили 186,8 тысячи туристов, в прошлогодние каникулы было 181,5 тысячи человек. Курорт принял 50 иностранных граждан из Великобритании, Колумбии, Латвии, Казахстана, Италии, Белоруссии, Германии. Заполняемость гостиниц была стопроцентной.

«Очень хорошо помог сектор Б, который рассредоточил катающихся, отдыхающих, несмотря на то, что количество отдыхающих было больше, чем в прошлом году», — цитирует ТАСС главу Таштагольского района Владимира Макуту.

В зимнем сезоне 2020-2021 годов в Шерегеше отдохнули свыше 2 миллионов человек. Новый 40-й зимний сезон был открыт 13 ноября 2021 года.