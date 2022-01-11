Женщина и двое детей погибли в пожаре в Новосибирской области

Женщина и двое детей погибли во время пожара в доме в поселке Станционно-Ояшинский в Новосибирской области, прокуратура проведет проверку происшествия.

В 10.28 по местному времени во вторник поступило сообщение о пожаре в поселке Станционно-Ояшинский по улице Шоссейная. Загорелся дом на пять хозяев, сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Горела одна из квартир и кровля. Крыша частично обрушилась. Из дома сами спались десять человек, они не пострадали. «Также самостоятельно покинувший горящую квартиру мужчина указал, что в доме могли остаться женщина и двое детей», — сообщает ГУ МЧС по региону.

Пожар потушили за два часа. Во время разбора обгоревших конструкций нашли погибших — женщину и двух детей. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Прокурор Мошковского района выехал на место происшествие для координации действий правоохранительных органов. Прокуратура проверит действия ответственных лиц по профилактике пожарной безопасности, а также по установке пожарных датчиков (АДПИ).