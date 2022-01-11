Прокуратура проверит S7 из‑за постоянных задержек рейсов

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверит авиакомпанию S7 Airlines после частых задержек авиарейсов и отказов пассажирам в перевозке из-за нехватки свободных мест на борту (овербукинг), сообщает ведомство.

В 2021 году авиакомпанией нарушены права не менее 30 пассажиров авиарейсов. Прокуратура возбуждала дела по статье 14.4 КоАП (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).

В декабре 2021 года и январе 2022 года авиакомпания снова допустила такие же нарушения в аэропортах нескольких регионов. Поэтому прокуратура решила провести проверку соблюдения прав пассажиров.

S7 Airlines планирует в июле 2022 году начать полеты своего лоукостера Citrus. Аэропортами базирования для бюджетной авиакомпании станут Омск и Казань.