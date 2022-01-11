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Прокуратура проверит S7 из‑за постоянных задержек рейсов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверит авиакомпанию S7 Airlines после частых задержек авиарейсов и отказов пассажирам в перевозке из-за нехватки свободных мест на борту (овербукинг), сообщает ведомство.

В 2021 году авиакомпанией нарушены права не менее 30 пассажиров авиарейсов. Прокуратура возбуждала дела по статье 14.4 КоАП (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).

В декабре 2021 года и январе 2022 года авиакомпания снова допустила такие же нарушения в аэропортах нескольких регионов. Поэтому прокуратура решила провести проверку соблюдения прав пассажиров.

S7 Airlines планирует в июле 2022 году начать полеты своего лоукостера Citrus. Аэропортами базирования для бюджетной авиакомпании станут Омск и Казань.

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Новосибирск #Авиа
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Disobedient

Перемога це европа це нато, уесь мир с нами. Талоны, женский призыв в армию. Вот те бабушка и кружевные...

korvinsS

В который раз убеждаюсь максимка что ты сам не понимаешь что пишешь.

лачинов

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mosquito__2010

Позор ! Позорище несусветное !!! Как так можно было низко пасть !!!???
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