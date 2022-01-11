Составлен топ самых угоняемых авто в России

Корейский кроссовер Hyundai Santa Fe стал самым угоняемым автомобилем в 2021 году, сообщается в исследовании компании «АльфаСтрахование».

В тройке лидеров также оказались Mitsubishi Outlander и Kia Rio. Следом расположились еще два представителя марки Kia — Sportage и Sorento. Эксперты объясняют это массовым спросом россиян на машины корейской марки.

В десятку рейтинга по частоте угонов вошли Hyundai Tucson, Toyota Camry, Volkswagen Polo Toyota Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser Prado.

По сравнению с 2020 годом число угонов снизилось на 33%. Тогда самыми угоняемыми автомобилями были Toyota RAV4, Toyota Camry, Kia Sportage и Hyundai Creta.

«Границы многих государств до сих пор закрыты. Это сильно осложняет сбыт краденных автомобилей. Скорее всего, этот же фактор стал главной причиной практически полного отсутствия представителей японского премиум-класса в рейтинге самых угоняемых авто», — объяснили в «АльфаСтраховании».

Тенденция совпала с внедрением Toyota и Lexus противоугонной технологии с нанесением множества специальных микроточек с PIN-кодом, привязанным к VIN-номеру машины.