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Составлен топ самых угоняемых авто в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Hyundai

Корейский кроссовер Hyundai Santa Fe стал самым угоняемым автомобилем в 2021 году, сообщается в исследовании компании «АльфаСтрахование».

В тройке лидеров также оказались Mitsubishi Outlander и Kia Rio. Следом расположились еще два представителя марки Kia — Sportage и Sorento. Эксперты объясняют это массовым спросом россиян на машины корейской марки.

В десятку рейтинга по частоте угонов вошли Hyundai Tucson, Toyota Camry, Volkswagen Polo Toyota Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser Prado.

По сравнению с 2020 годом число угонов снизилось на 33%. Тогда самыми угоняемыми автомобилями были Toyota RAV4, Toyota Camry, Kia Sportage и Hyundai Creta.

«Границы многих государств до сих пор закрыты. Это сильно осложняет сбыт краденных автомобилей. Скорее всего, этот же фактор стал главной причиной практически полного отсутствия представителей японского премиум-класса в рейтинге самых угоняемых авто», — объяснили в «АльфаСтраховании».

Тенденция совпала с внедрением Toyota и Lexus противоугонной технологии с нанесением множества специальных микроточек с PIN-кодом, привязанным к VIN-номеру машины.

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