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Валиева заявила три четверных на чемпионате Европы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Действующая чемпионка России Камила Валиева собирается исполнить три четверных прыжка в произвольной программе на предстоящем чемпионате Европы, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.

В короткой программе 15-летняя спортсменка планирует исполнить тройной аксель, в произвольной — четверной сальхов, тройной аксель, каскады четверной тулуп — тройной тулуп, четверной тулуп — тройной тулуп через ойлер.

Чемпионка мира-2021 Анна Щербакова в произвольную программу заявила четверной флип, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова — четверной лутц.

Валиева — обладательница всех трех мировых рекордов в женском одиночном катании — в короткой и произвольной программах и по сумме.

Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 12 по 16 января.

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Disobedient

Перемога це европа це нато, уесь мир с нами. Талоны, женский призыв в армию. Вот те бабушка и кружевные...

korvinsS

В который раз убеждаюсь максимка что ты сам не понимаешь что пишешь.

лачинов

Понять Блинкена несложно. Россия без союзников и во враждебном окружении устраивает его гораздо больше....

mosquito__2010

Позор ! Позорище несусветное !!! Как так можно было низко пасть !!!???
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