Валиева заявила три четверных на чемпионате Европы

Действующая чемпионка России Камила Валиева собирается исполнить три четверных прыжка в произвольной программе на предстоящем чемпионате Европы, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.

В короткой программе 15-летняя спортсменка планирует исполнить тройной аксель, в произвольной — четверной сальхов, тройной аксель, каскады четверной тулуп — тройной тулуп, четверной тулуп — тройной тулуп через ойлер.

Чемпионка мира-2021 Анна Щербакова в произвольную программу заявила четверной флип, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова — четверной лутц.

Валиева — обладательница всех трех мировых рекордов в женском одиночном катании — в короткой и произвольной программах и по сумме.

Чемпионат Европы пройдет в Таллине с 12 по 16 января.