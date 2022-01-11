Психологический сериал «Мне плевать, кто вы» вышел на ТНТ

Сериал «Мне плевать, кто вы» рассказывает о подростках, которые решают проблемы взрослых, попутно разбираясь со своими комплексами. Проект стартовал на канале ТНТ 10 января.

«Мне плевать, кто вы» начинается в кабинете семейного психолога, куда на прием пришли главные герои — тинейджер Женя и его мама Ирина Владимировна. Мама привыкла во всем контролировать сына, а он в свою очередь желает лишь одного, чтобы от него отстали.

Психолог предлагает матери и сыну разъехаться по разным квартирам в качестве эксперимента. Женя отправляется жить в квартиру, комнату в которой сдают туристам. В свободном плавании герой знакомится с соседкой-ровесницей Дашей, которая намного смекалистее и смелее Жени. Но только на первый взгляд.

В каждой новой серии в квартиру заселяются новые туристы. Вместе с ними герои попадают в комичные ситуации и помогают решать проблемы, которые актуальны и для самих героев: от неудач в личной жизни до принятия своей внешности.

Сериал «Мне плевать, кто вы» наполнен жизненным юмором, очень прост для восприятия. Проект будет выходить на ТНТ в 20.00 с понедельника по четверг.