НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Сериал «Эйфория» стал самым сильным проектом HBO Max

Источник:
Sibnet.ru
457 0
Фото: © кадр из сериала «Эйфория»

Продолжение сериала «Эйфория», главную роль в котором исполняет Зендая, установило рекорд онлайн-кинотеатра HBO Max.

HBO Max объявил, что второй сезон шоу посмотрели 2,4 миллиона зрителей. Продолжение «Эйфории» стало «самой сильной цифровой премьерой» с момента запуска HBO Max, который состоялся 27 мая 2020 года, сообщает портал Deadline.

В центре сюжета «Эйфории» 17-летняя Ру Беннетт (Зендая). Девушка возвращается домой после лечения в реабилитационной клинике, но вскоре берется за старые привычки — наркотики и тусовки. Жизнь начинает меняться после знакомства с Джулс, девушкой, недавно переехавшей в ее город.

Фильмы и сериалы про подростков

В целом сериал рассказывает про жизнь и чувства подростков. В проекте разобраны проблемы молодых людей, которые они пытаются решить по-своему.

Первый сезон «Эйфории» вышел на HBO Max в 2019 году, Премьера второго сезона состоялась 9 января. За два дня он заработал рейтинг IMDB: 8.40.

Еще по теме
Фонд кино опроверг претензии к фильму «Мария. Спасти Москву»
Психологический сериал «Мне плевать, кто вы» вышел на ТНТ
Сериал «Эмили в Париже» продлили сразу на два сезона
Определились победители «Золотого глобуса»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Два вытрезвителя откроют в Новосибирске
Введение QR-кодов назвали главным событием 2021 года
Омичи покорили высочайший вулкан Северной Америки
Шерегеш посчитал новогодних туристов
Самое популярное
Представлен трейлер новой игры The Elder Scrolls
Иностранцы выбрали самые непонятные привычки россиян
СМИ узнали об отъезде Назарбаева и его дочерей из Казахстана
Раскрыт сценарий «молниеносной войны» Украины и России
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Disobedient

Перемога це европа це нато, уесь мир с нами. Талоны, женский призыв в армию. Вот те бабушка и кружевные...

korvinsS

В который раз убеждаюсь максимка что ты сам не понимаешь что пишешь.

лачинов

Понять Блинкена несложно. Россия без союзников и во враждебном окружении устраивает его гораздо больше....

mosquito__2010

Позор ! Позорище несусветное !!! Как так можно было низко пасть !!!???
Sibnet.Ru