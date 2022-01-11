Сериал «Эйфория» стал самым сильным проектом HBO Max

Продолжение сериала «Эйфория», главную роль в котором исполняет Зендая, установило рекорд онлайн-кинотеатра HBO Max.

HBO Max объявил, что второй сезон шоу посмотрели 2,4 миллиона зрителей. Продолжение «Эйфории» стало «самой сильной цифровой премьерой» с момента запуска HBO Max, который состоялся 27 мая 2020 года, сообщает портал Deadline.

В центре сюжета «Эйфории» 17-летняя Ру Беннетт (Зендая). Девушка возвращается домой после лечения в реабилитационной клинике, но вскоре берется за старые привычки — наркотики и тусовки. Жизнь начинает меняться после знакомства с Джулс, девушкой, недавно переехавшей в ее город.

Фильмы и сериалы про подростков

В целом сериал рассказывает про жизнь и чувства подростков. В проекте разобраны проблемы молодых людей, которые они пытаются решить по-своему.

Первый сезон «Эйфории» вышел на HBO Max в 2019 году, Премьера второго сезона состоялась 9 января. За два дня он заработал рейтинг IMDB: 8.40.