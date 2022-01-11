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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

УФАС оштрафовало «мусорного» оператора в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Оператор по обращению с отходами в Новосибирске «Спецавтохозяйство» оштрафован за нарушение антимонопольного законодательства, сообщило региональное управление ФАС.

МУП «Спецавтохозяйство» заплатит 300 тысяч рублей за злоупотребление доминирующим положением. По информации УФАС, «Спецавтохозяйство», злоупотребляя своим доминирующим положением, навязывало невыгодные условия договора.

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«А именно, учреждение включило в договор на оказание услуг по размещению отходов, не являющихся твердыми коммунальными отходами, требования о предоставлении доступа к системе ГЛОНАСС транспортного средства», — сказано в сообщении.

Антимонопольная служба уже направляла организации предупреждение, но требования в законный срок не выполнили.

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Disobedient

Перемога це европа це нато, уесь мир с нами. Талоны, женский призыв в армию. Вот те бабушка и кружевные...

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В который раз убеждаюсь максимка что ты сам не понимаешь что пишешь.

лачинов

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mosquito__2010

Позор ! Позорище несусветное !!! Как так можно было низко пасть !!!???
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