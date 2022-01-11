УФАС оштрафовало «мусорного» оператора в Новосибирске

Оператор по обращению с отходами в Новосибирске «Спецавтохозяйство» оштрафован за нарушение антимонопольного законодательства, сообщило региональное управление ФАС.

МУП «Спецавтохозяйство» заплатит 300 тысяч рублей за злоупотребление доминирующим положением. По информации УФАС, «Спецавтохозяйство», злоупотребляя своим доминирующим положением, навязывало невыгодные условия договора.

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«А именно, учреждение включило в договор на оказание услуг по размещению отходов, не являющихся твердыми коммунальными отходами, требования о предоставлении доступа к системе ГЛОНАСС транспортного средства», — сказано в сообщении.

Антимонопольная служба уже направляла организации предупреждение, но требования в законный срок не выполнили.