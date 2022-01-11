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Китайский искусственный интеллект взялся за уголовные дела

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Китайские ученые разработали искусственный интеллект (ИИ), способный выносить вердикты на основе текстового описания дела. Точность цифрового судьи составляет 97% и его уже используют в работе с реальными уголовными делами.

Обучение ИИ проводилось на основе 17 тысяч реальных уголовных дел, расследованных в период с 2015 по 2020 год, говорится в публикации South China Morning Post. При работе над делами цифровой судья выявил тысячи паттернов — параметров, неизменных для определенного типа преступлений, которые теперь может использовать для вынесения вердиктов при анализе новых дел. 

Сейчас искусственный интеллект работает с делами о воровстве, мошенничестве с кредитками, бытовом насилии, опасном вождении, организации азартных игр и подстрекательстве к совершению противоправных действий.

Точность суждений ИИ составляет 97% и гособвинители прокуратуры района Пудун (Шанхай) уже используют его для оценки доказательств и степени общественной опасности преступников. 

Разработчики рассчитывают, что в скором времени ИИ получит более широкое распространение и избавит судебную систему от рутинных дел, что позволит служителям Фемиды сосредоточиться на более важных процессах.

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Технологии #Техника #Законы
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Disobedient

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korvinsS

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лачинов

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mosquito__2010

Позор ! Позорище несусветное !!! Как так можно было низко пасть !!!???
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