Китайский искусственный интеллект взялся за уголовные дела

Китайские ученые разработали искусственный интеллект (ИИ), способный выносить вердикты на основе текстового описания дела. Точность цифрового судьи составляет 97% и его уже используют в работе с реальными уголовными делами.

Обучение ИИ проводилось на основе 17 тысяч реальных уголовных дел, расследованных в период с 2015 по 2020 год, говорится в публикации South China Morning Post. При работе над делами цифровой судья выявил тысячи паттернов — параметров, неизменных для определенного типа преступлений, которые теперь может использовать для вынесения вердиктов при анализе новых дел.

Сейчас искусственный интеллект работает с делами о воровстве, мошенничестве с кредитками, бытовом насилии, опасном вождении, организации азартных игр и подстрекательстве к совершению противоправных действий.

Точность суждений ИИ составляет 97% и гособвинители прокуратуры района Пудун (Шанхай) уже используют его для оценки доказательств и степени общественной опасности преступников.

Разработчики рассчитывают, что в скором времени ИИ получит более широкое распространение и избавит судебную систему от рутинных дел, что позволит служителям Фемиды сосредоточиться на более важных процессах.