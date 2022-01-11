Сериал «Эмили в Париже» продлили сразу на два сезона

Сериал «Эмили в Париже» получил третий и четвертый сезон, несмотря на низкие оценки зрителей. Об этом сообщается на странице проекта в Instagram.

«Скажите здравствуйте 3-му и 4-му (сезону)», — говорится в публикации с видео из сериала «Эмили в Париже».

Сериал рассказывает про девушку Эмили из Америки, которая получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. Там она сталкивается с местной культурой, встречает новых друзей и любовь.

Пользователи рейтингового сайта Rotten Tomatoes поставили первому и второму сезонам шоу довольно низкие оценки (53% и 38% соответственно). Производители сериалов часто ориентируются на показатель популярности, но Netflix решил продолжить историю Эмили вопреки зрительской оценке.