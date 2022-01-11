Экономист посоветовал не бояться введения продуктовых карточек

Российские власти могут ввести продуктовые карточки для малообеспеченных граждан и их не стоит бояться, считает научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг

«Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор», — сказал экономист РИА Новости.

Гринберг уверен, что в случае продолжения ситуации с повышением потребительских цен, власти страны могут решить субсидировать производство самых важных продуктов. «Либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — заключил он.

Росстат в конце прошлого 2021 года сообщил о росте цен на продукты питания на 10,6% за год, товары в этой категории выросли в цене больше остальных. Непродовольственные товары подорожали на 8,6%, а в сфере услуг рост цен составил 5%.