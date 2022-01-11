ВОЗ увидела конец пандемии

Сроки окончания пандемии коронавируса уже видны, но ближайшие три месяца ситуация будет оставаться тяжелой, заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.

«Боюсь, что мы бежим марафонскую дистанцию, но нельзя говорить, что мы уже приближаемся к концу. Мы видим, что конец не за горами. Перед тем, как мы доберемся до него, мы столкнемся еще с несколькими всплесками», — сказал Набарро в интервью британскому телеканалу Sky News.

По его словам, вирус продолжает эволюционировать и нужно быть готовыми к появлению новых штаммов, таких как «омикрон». «Будет сложно, по крайней мере, в течение следующих трех месяцев», — заявил Набарро.

Сложность борьбы с пандемией заключается в том, что далеко не все страны могут позволить себе принимать жесткие ограничительные меры, опасаясь нанести ущерб экономике.