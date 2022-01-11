Жители Красноярска останутся без крещенских купаний

Крещенские купания не будут проводиться на территории Красноярска из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Красноярской епархии Русской православной церкви.

«Принято решение в городе не проводить, но в некоторых районах Красноярского края, при разрешении Роспотребнадзора и участии МЧС, крещенские купели будут организованы», — сообщила ТАСС пресс-служба.

По словам собеседника, в Красноярске сложности в организации купаний связаны с организацией мест обогрева и переодеваний, в частности в соблюдении противовирусных мер в них. «Тут не попросишь людей подождать же на морозе» , — сказал он.

Ранее глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев рекомендовал избегать мест массового скопления людей в местах крещенских купаний из-за распространения коронавируса.

С декабря в крае фиксируется снижение количества заболевших с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Красноярском крае выявили почти 176 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели почти 161 тысяч пациентов, умерли более 8,9 тысячи человек.