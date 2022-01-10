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Программа «Вести» стала главным источником новостей у телезрителей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

«Вести в 20.00» на канале «Россия» стали самой популярной информационной программой среди всех каналов, сообщила в понедельник PR-служба ВГТРК.

По данным ВГТРК, среди еженедельных информационных форматов тройка лидеров состоит исключительно из проектов телеканала «Россия». Это «Вести недели с Дмитрием Киселевым», «Вести в субботу» Сергея Брилева и «Москва. Кремль. Путин» с эксклюзивными сюжетами обозревателя ВГТРК Павла Зарубина.

Среди других информационных программ на ТВ, популярных среди зрителей, — «Время» на Первом канале. Но аудитория этой программы на 34% меньше, чем у лидера зрительских предпочтений.

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Первенство развлекательных шоу достались другим каналам. Самыми популярным ежедневным ток-шоу стали программа «Пусть говорят» (Первый канал) и гранд-шоу «Маска» (НТВ).

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