Программа «Вести» стала главным источником новостей у телезрителей

«Вести в 20.00» на канале «Россия» стали самой популярной информационной программой среди всех каналов, сообщила в понедельник PR-служба ВГТРК.

По данным ВГТРК, среди еженедельных информационных форматов тройка лидеров состоит исключительно из проектов телеканала «Россия». Это «Вести недели с Дмитрием Киселевым», «Вести в субботу» Сергея Брилева и «Москва. Кремль. Путин» с эксклюзивными сюжетами обозревателя ВГТРК Павла Зарубина.

Среди других информационных программ на ТВ, популярных среди зрителей, — «Время» на Первом канале. Но аудитория этой программы на 34% меньше, чем у лидера зрительских предпочтений.

Первенство развлекательных шоу достались другим каналам. Самыми популярным ежедневным ток-шоу стали программа «Пусть говорят» (Первый канал) и гранд-шоу «Маска» (НТВ).