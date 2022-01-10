Казахстан снова лишился интернета

Интернет снова пропал в Казахстане, многие казахстанские сайты не грузятся за рубежом. В частности, в Сеть невозможно выйти в Нур-Султане и Алма-Ате.

Впервые за пять дней интернет стал доступен в Алма-Ате утром 10 января, в столичном Нур-Султане связь появлялась только в первой половине дня. Сбои в работе интернета и мобильной связи в Казахстане начались 5 января.

Интернет пропал после начала массовых протестов в стране, поводом для которых послужил двукратный рост цен на сжиженный газ. Позднее митингующие потребовали проведения политических реформ, а часть активистов напала на госучреждения и полицию.

7 января в обращении к народу президент Касым-Жомарт Токаев пояснил, что интернет отключен из-за «правозащитников и активистов», которые подстрекают к участию в массовых уличных акциях.

По словам Токаева, работа Сети будет восстановлена, однако глава государства предупредил, что «свободный доступ в Интернет не означает свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов».