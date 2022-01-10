Украинский кот пережил стирку в машинке

Шотландский вислоухий кот из украинского Днепра выжил после получасового пребывания в работающей стиральной машине.

Хозяева запустили стиральную машинку, не заметив спавшего в барабане животного, сообщается на официальной странице ветеринарной клиники «На Рабочей» в социальной сети Facebook. Свою оплошность они заметили только через 30 минут.

Отмечается, что после открытия машинки кот выбежал и попытался скрыться. Осмотр в клинике показал, что у животного присутствовали хрипы в легких, глаза не открывались из-за порошка, а изо рта сильно пахло стиральным средством.

Коту провели необходимую терапию, его анализы оказались в норме. Сейчас питомец чувствует себя хорошо, активно бегает по дому, с удовольствием кушает. Специалисты подчеркнули, что животному сильно повезло, так как последствия могли быть намного серьезнее.