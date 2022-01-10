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Тестирование цифрового рубля стартует до конца января

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Пилотный проект по внедрению цифрового рубля стартует в России до конца января, тестирование пройдет в два этапа.

На первом будут опробованы эмиссия и переводы между физическими лицами. Так, заработают цифровые кошельки, пользователи смогут запрашивать баланс и историю операций, а также осуществлять покупку и продажу цифровых рублей за безналичные, пишут «Известия».

Первая фаза тестирования продлится до начала 2023 года. Участие в ней примут двенадцать банков: «Сбер», ВТБ, «Альфа», Газпромбанк, Росбанк, «Тинькофф», ПСБ, ДОМ.РФ, «Ак Барс», СКБ Банк, банк «Союз» и ТКБ.

На втором этапе будет протестировано взаимодействие граждан и бизнеса, а также бизнеса с государством. В ходе данной фазы планируется осуществить подключение Федерального казначейства и обеспечить реализацию функциональности смарт-контрактов.

Предполагается, что через три года после внедрения цифрового рубля его проникновение в расчеты физических лиц за товары и услуги составит около 30 %. Такая валюта не будет заменителем наличных денег, а лишь ускорит развитие сервисов безналичной оплаты.

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