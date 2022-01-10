Власти Украины обсудят введение продуктовых талонов

Администрация президента Украины рассматривает возможность введения в стране продуктовых талонов в связи с кризисом, сообщил советник главы государства по экономическим вопросам Олег Устенко.

Офис Владимира Зеленского считает, что такую поддержку следует оказать наиболее уязвимым слоям населения. При этом пока украинские власти рассматривают различные варианты такой поддержки, пишет Vesti.ua.

Кроме введения продовольственных талонов возможны дополнительные выплаты для компенсации роста цен. Талоны на продукты введут только в случае крайней необходимости, уточнил Устенко.

По словам советника, такие меры рассматриваются из-за подорожания продовольствия вследствие резкого скачка цен на российский газ. По оценке ЮНИСЕФ, на сегодня почти 10 миллионов украинцев сталкиваются с нехваткой еды, более миллиона жителей страны голодают.