Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в понедельник впервые в 2022 году опустился ниже 75 рублей, следует из данных торговой площадки.

На открытии торгов 10 января доллар стоил 75,74 рубля. Таким образом, за первую половину дня он подешевел по отношению к рублю более чем на 1%. При этом еще 6 января доллар стоил 77,32 рубля, что являлось рекордным показателем с апреля прошлого года.

Одновременно подешевел евро — сразу на 1,3% за день. На открытии торгов в понедельник он стоил 86,02 рубля, после чего упал до 84,79 рубля. Рубль укрепляется на фоне переговоров России и США по гарантиям безопасности.



Поддержку рублю также оказала дорожающая нефть — на открытии торгов на бирже ICE мартовский фьючерс нефти марки Brent стоил 81,59 доллара за баррель, что стало рекордным показателем с августа 2021 года.