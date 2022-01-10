Игра Half-Life получила трассировку лучей

Российский программист добавил в оригинальную игру Half-Life технологию трассировки лучей, опубликовав видео результата на своем канале.

Энтузиасту удалось добиться реалистичного глобального освещения, внедрить в игру 1998 году современные эффекты отражения и преломления света, а также получить более естественные тени на текстурах.

Полноценный релиз мода с рейтрейсингом ожидается в 2022 году. Пока неизвестно, какими будут новые системные требования для запуска мода, однако в любом случае потребуется современная видеокарта, поддерживающая трассировку лучей.

В опубликованном ролике пользователь показал различия в картинке с включенной трассировкой и без нее. В комментариях подписчики отметили, что в результате Half-Life приобрел современный вид даже без переделки текстур.

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В качестве основы для своей работы автор использовал движок Xash3D, на котором создаются моды для Half-Life. После завершения проекта мод с трассировкой лучей станет доступен всем желающим.