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Протесты в Казахстане
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Путин рассказал о технологиях «майдана» в Казахстане

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Угроза Казахстану была вызвана не стихийными акциями протеста, а внешними и внутренними деструктивными силами, сообщил президент России Владимир Путин.

«Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы», — цитирует ТАСС Путина.

Он отметил, что «те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это совершенно другие люди и у них другие цели».

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«Активно применялись присущие "майданным" технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов, использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент [Казахстана] сказал, очевидно, прошедшие подготовку в лагерях террористов за рубежом», — отметил Путин.

По его словам, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был полностью прав, когда говорил, что его страна в ходе беспорядков подверглась агрессии.

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Политика #Мир
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