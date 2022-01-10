Объекты метро в Омске запланировали отдать под трамвайную сеть

Власти Омской области планируют использовать объекты недостроенного метрополитена для расширения трамвайной сети, сообщил губернатор региона Александр Бурков.

«Мы в любом случае от метро уходим, было принято решение на федеральном уровне. Инфраструктуру будем использовать, чтобы сделать транспортное кольцо, соединение левого и правого берега … Мы не загоним ни автобус, ни троллейбус в метромост, поэтому речь сейчас ведется о трамвае», — цитирует Буркова ТАСС.

Власти Омской области в 2019 году приняли решение о консервации незаконченной стройки метро, но начатые объекты пока сохранены. Ранее губернатор сообщал, что для достройки первого участка метро необходимо около 35 миллиардов рублей.