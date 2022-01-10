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Вифлеемскую звезду из автомобилей выстроили в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Помощники Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря из автомобилей выстроили на снегу символ Рождества — огромную, светящуюся Вифлеемскую звезду, сообщает Бурятская митрополия.

По благословению игумена обители отца Алексия (Ермолаева), провели рождественский флешмоб «Вифлеемская звезда». Вечером они выстроили из машин «звезду» и сняли ее с высоты.

«Организаторы идеи выражают искреннюю благодарность всем, кто поддержал это начинание и принял участие в этом необычном добром деле», — сообщила пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Вифлеемская звезда была сверхновой, вспыхнувшей рядом с галактикой Андромеды, отдаленной от Земли на расстояние 2,52 миллиона световых лет.

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