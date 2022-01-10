НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Томская полиция объявила в розыск трехлетнюю девочку

Источник:
Sibnet.ru
654 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Трехлетняя девочка пропала в Томске в воскресенье. К ее исчезновению может быть причастен родной отец, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

По данным полиции, днем в воскресенье в районе дома №8 по Енисейской улице в Томске пропала Елизавета З. 2018 года рождения.

Приметы девочки: рост около 110 сантиметров, светлые короткие волосы, худощавое телосложение, нет переднего зуба. Пропавшая одета в черно-белый комбинезон, белую шапку с двумя помпонами, белый шарф, темно-синие замшевые ботинки.

«Ребенка, предположительно, забрал отец: Заболотников Павел Александрович, 1980 года рождения. Приметы: рост 190 сантиметров, крупного телосложения, лицо круглое, стрижка короткая, на лбу шрам. Был одет: темная шапка, пуховик темно-оранжевого цвета, черные спортивные штаны, кроссовки темного цвета», — говорится в сообщении.

Всех, кто может знать что-то о местонахождении девочки, просят обратиться в отдел МВД по Советскому району Томска.

Еще по теме
Пожарные съехались к третьей за месяц томской «Ленте»
Прокуратура проверит данные о смерти мужчины в больнице в Лесосибирске
Более 160 человек погибли во время беспорядков в Казахстане
Скала рухнула на лодки с туристами. ВИДЕО
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Защита мэра Томска Кляйна обжаловала приговор
Объекты метро в Омске запланировали отдать под трамвайную сеть
Вифлеемскую звезду из автомобилей выстроили в Бурятии
Томская полиция объявила в розыск трехлетнюю девочку
Самое популярное
Представлен трейлер новой игры The Elder Scrolls
Россия в рамках ОДКБ направила войска в Казахстан
Иностранцы выбрали самые непонятные привычки россиян
Раскрыт сценарий «молниеносной войны» Украины и России
Обсуждение (1)
О самом главном
Музыкальные послания для знаков Зодиака на 2022 год
Кармические отношения: как понять смысл союза
Магия цифр: что принесут двойки 2022 года?
Деловой гороскоп: удача придет к пяти знакам Зодиака
Гороскоп 2022 года: тройка лидеров на любовном фронте
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

"Собирать манатки" - чисто по-пацански! Будет ли забита стрелка?

GammiPluh

как можно обвинять в желании быть нацией и иметь достоинство и влияние?

лачинов

Понять Блинкена несложно. Россия без союзников и во враждебном окружении устраивает его гораздо больше....

korvinsS

В который раз убеждаюсь максимка что ты сам не понимаешь что пишешь.
Sibnet.Ru