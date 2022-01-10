Томская полиция объявила в розыск трехлетнюю девочку

Трехлетняя девочка пропала в Томске в воскресенье. К ее исчезновению может быть причастен родной отец, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

По данным полиции, днем в воскресенье в районе дома №8 по Енисейской улице в Томске пропала Елизавета З. 2018 года рождения.

Приметы девочки: рост около 110 сантиметров, светлые короткие волосы, худощавое телосложение, нет переднего зуба. Пропавшая одета в черно-белый комбинезон, белую шапку с двумя помпонами, белый шарф, темно-синие замшевые ботинки.

«Ребенка, предположительно, забрал отец: Заболотников Павел Александрович, 1980 года рождения. Приметы: рост 190 сантиметров, крупного телосложения, лицо круглое, стрижка короткая, на лбу шрам. Был одет: темная шапка, пуховик темно-оранжевого цвета, черные спортивные штаны, кроссовки темного цвета», — говорится в сообщении.

Всех, кто может знать что-то о местонахождении девочки, просят обратиться в отдел МВД по Советскому району Томска.