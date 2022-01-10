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Рябков призвал США к компромиссам на переговорах

Источник:
ТАСС
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Фото: Balk/ MSC / CC BY 3.0 de

США следует готовиться к компромиссам на переговорах по гарантиям безопасности в Женеве — позиция России непреклонна, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

«К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, которая содержит ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих наших подходов просто не может быть», — сказал Рябков в интервью Первому каналу.

Переговоры Москвы и Вашингтона по российским проектам договора с США по гарантиям безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и стран-членов НАТО начнутся в Женеве 10 января.

Российскую межведомственную комиссию, в состав которой вошли представители МИД и Минобороны, возглавляют замминистра иностранных дел Сергей Рябков и заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

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