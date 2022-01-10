Новосибирский микроминиатюрист сделал розу в игольном ушке

Новосибирский микроминиатюрист Владимир Анискин сделал розу в игольном ушке, сообщил он на своей странице «ВКонтакте».

«Январь и февраль обещают быть насыщенными в плане творчества, поскольку начал трудиться над новым проектом. Вот первая работа. Встречайте — роза в игольном ушке. Роза выполнена из красителя и состоит из 30 деталей, 19 из которых приходится на бутон», — написал Анискин.

По его словам, он будет работать над оформлением розочки.



«Данная розочка может быть эксклюзивным подарком состоятельного мужчины для его дамы сердца. Мало кто может подарить любимой женщине самую дорогую розу в мире», — написал Анискин.



С 1999 года Анискин работает в Институте теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, где занимается разработкой и созданием микродатчиков для аэродинамических исследований и других областей науки.

Анискин занимается микроминиатюрами с 1998 года. В его коллекции есть как оригинальные экспонаты, так и классические работы: подкованная блоха и караван верблюдов в игольном ушке.