Перечислены риски для авто с сугробом на крыше

Сугроб на крыше не только снижает аэродинамические свойства транспортного средства, влияет на расход топлива, но и может стать причиной серьезного ДТП, а в некоторых случаях за снег придется заплатить, сообщил «Автодор» в Telegram.

При торможении подтаявший на крыше снег сползет на ветровое стекло, полностью закрыв обзор. Контролировать дорожную ситуацию водитель в таком случае не сможет. Остановка же на обочине скоростной дороги запрещена правилами дорожного движения.

На высокой скорости снег и лед с крыши транспортного средства слетят назад и повредят другие автомобили. Например, разобьют лобовое стекло. Если на дороге плохая видимость, снег может превратить автомобиль в невидимку.

На платных участках, если сугроб на автомобиле высокий, классификация транспортных средств может быть проведена некорректно, так как система определяет категорию транспортного средства по наивысшей точке.