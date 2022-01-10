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Перечислены риски для авто с сугробом на крыше

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com

Сугроб на крыше не только снижает аэродинамические свойства транспортного средства, влияет на расход топлива, но и может стать причиной серьезного ДТП, а в некоторых случаях за снег придется заплатить, сообщил «Автодор» в Telegram.

При торможении подтаявший на крыше снег сползет на ветровое стекло, полностью закрыв обзор. Контролировать дорожную ситуацию водитель в таком случае не сможет. Остановка же на обочине скоростной дороги запрещена правилами дорожного движения.

На высокой скорости снег и лед с крыши транспортного средства слетят назад и повредят другие автомобили. Например, разобьют лобовое стекло. Если на дороге плохая видимость, снег может превратить автомобиль в невидимку.

На платных участках, если сугроб на автомобиле высокий, классификация транспортных средств может быть проведена некорректно, так как система определяет категорию транспортного средства по наивысшей точке.

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