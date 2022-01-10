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Седьмой сезон «Сватов» стал самым популярным на ТВ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Сваты»

Седьмой сезон проекта «Сваты», вышедший на канале «Россия 1» в декабре, стал самым популярным телесериалом в 2021 году, сообщает «Ъ» со ссылкой на данные ВГТРК.

Новых «Сватов» зрителям пришлось ждать больше семи лет. В основном проблемы со съемками были связаны из-за политической ситуации на Украине.

На втором и третьем местах самых популярных телесериалов — «Угрюм-река» (Первый канал) и «Склифософский 8» («Россия 1»).

Также в десятку вошли сериалы «За первого встречного», «Тайны следствия 21», «Курорт цвета хаки», «Мур-мур», «Стенограмма судьбы», «Медиум», «Акушера. Счастье на заказ».

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