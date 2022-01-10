Жители сибирских мегаполисов назвали свои главные черты

Омичи, новосибирцы и красноярцы назвали свои главные черты характера, это доброта, энергичность, тактичность, сообщает исследование SuperJob.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 9 тысячи представителей экономически активного населения из городов-миллионников.

В Новосибирске 14% опрошенных говорили об отзывчивости и доброте, еще 12% сказали об энергичности и активности горожан, а каждый десятый респондент в городе считает жителей главного сибирского города целеустремленными.

Красноярцы посчитали, что они отзывчивые и добрые, а также вежливые и тактичные. А омичи назвали своими основными чертами характера доброту, чувство юмора и трудолюбие.