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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Казахстан заявил о гибридной террористической атаке

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Минобороны Казахстана

Беспорядки в Казахстане были гибридной атакой террористов в условиях заговора внутренних и внешних сил, заявил государственный секретарь республики Ерлан Карин.

«Мы столкнулись с такой гибридной террористической атакой на Казахстан с конечной целью общей дестабилизации и осуществления государственного, возможно, переворота», — цитирует РИА Новости Карина. Речь идет о «спланированных действиях подрывных групп», добавил он.

По словам Карина, конечный ответ на вопрос о том, кто стоял за атаками, дадут спецслужбы. Известно, что был заговор внутренних и внешних сил — казахстанских и иностранных граждан, добавил госсекретарь.

«Это и использование криминалитета, использование ударных террористических групп, и использование, причем достаточно такое грамотное, приемов информационного воздействия», — уточнил он.

Карин отметил, что в привлечение контингента ОДКБ позволило властям Казахстана защитить целостность страны, а также сосредоточить свои силы на контртеррористической операции.

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Политика #Мир #Конфликты #Военная политика
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