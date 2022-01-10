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#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Работу детских центров разрешили в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Детские центры возобновят свою работу в Новосибирской области, новых ограничений, связанных с распространением коронавируса, вводить не планируется, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Не предполагается введение каких-либо дополнительных ограничительных мер. Напоминаю, что с сегодняшнего дня прекращаются ограничения на работу детских развлекательных центров на территории области», — сказал губернатор Андрей Травников.

В конце декабря было принято решение о дополнительных мерах поддержки бизнеса в этой сфере. Власти оценят работу бизнеса в праздники и доведут деньги предприятий.

«Все остальные ограничительные меры продолжают действовать, пока не предполагаем введения новых. Важно добиться строгого соблюдения действующих мер санитарной безопасности – масочный режим, контроль QR-кодов на входе в различные учреждения и объекты», — добавил Травников.

Тема: Коронакризис
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