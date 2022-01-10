Макроэкономическую позицию России посчитали лучшей в мире

Позиция России по макроэкономическим показателям является лучшей в мире, заявил российский исполнительный директор в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

«У нас лучшая в мире позиция по макроэкономическим показателям среди значимых стран: низкий госдолг, профицитный бюджет в 2021 году. В 2020 году был дефицит, доходы упали, расходы увеличились, оказывалась социальная поддержка. А в 2021 году у нас будет бюджет с профицитом», — сказал Можин в интервью ТАСС.

По его словам, в России госдолг находится в пределах 20% ВВП. «При этом накопления в Фонде национального благосостояния уже приближаются к 10% ВВП, то есть чистый долг и того меньше. У нас есть бюджетные накопления, у нас очень строгое бюджетное правило и высокий уровень валютных резервов Центробанка», — подчеркнул Можин.

Он отметил, что Россия крайне решительно действует в борьбе с инфляцией. «Приоритет у ЦБ правильный: надо задушить инфляцию, хотя это и бьет по интересам тех, кто хочет иметь дешевый кредит», — полагает представитель РФ в МВФ Алексей Можин.