НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Ученые СФУ придумали систему отслеживания курильщиков‑нарушителей

Источник:
Sibnet.ru
533 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Красноярские ученые разработали алгоритм, позволяющий оперативно выявлять признаки курения в непредназначенных для этого местах — в учебных заведениях, торговых центрах, на парковках и заправочных станциях, в поликлиниках, сообщает пресс-служба вуза.

Для распознавания некорректного поведения искусственный интеллект использует снимки с камер слежения, которыми оборудовано большинство общественных зданий и жилых домов. Для создания алгоритма ученые, наряду с фотоснимками, выполненными камерами, использовали фото из интернета, поскольку метод обнаружения базируется на четкой последовательности действий, совершаемых курящим человеком.

«Работа посвящена распознаванию аномального поведения — в частности, курения, по визуальным данным. Важно своевременно выявлять любые отклонения в поведении человека или группы людей — это может быть не только курение, но и кража товаров в магазинах, парковка на газонах, внезапное ухудшение самочувствия у горожан, страдающих сердечно–сосудистыми заболеваниями», — рассказала соавтор исследования, доцент кафедры систем искусственного интеллекта Анна Пятаева.

Оперативно зафиксировав эти факты, можно предотвратить их развитие — снизить вероятность возгорания или распространения табачного дыма в местах, где курить нельзя по закону, или же оказать своевременную помощь упавшему человеку

Ученый пояснила, что одна из главных задач исследования состояла в выделении признаков курящего человека. Магистрантом Института космических и информационных технологий Марией Елисеевой был построен так называемый «шаблон курильщика», предполагающий строго определенный комплекс движений рук, губ, наклонов головы и манипуляций с предметом.

Отсекались действия, которые могут казаться похожими на действия курильщика и совершаются при кашле, чихании, еде. На снимках камер наблюдения «шаблон курильщика» описывается специфическими векторами движения, набор и последовательность этих векторов, в свою очередь, распознаётся нейросетью.

Для начала с полученным «шаблоном курильщика» разработчики ознакомили широко известные нейросети AlexNet, VGGNet и ResNet, однако качество распознавания курящих на снимках этими сетями составило не более 80 %, в результате чего показавшая наилучший результат нейросеть ResNet была модифицирована и усовершенствована учеными.

«Удалось апробировать разработанный алгоритм и протестировать наш метод на практике. Следующим шагом должна стать реализация программного обеспечения. Хотелось бы, чтобы школы, вузы и другие заведения Красноярска были оснащены соответствующими программами, а нарушители закона о курении в общественных местах своевременно штрафовались. Это вопрос здоровья, культуры и общественной безопасности», — сказала Пятаева.

Еще по теме
Ученый предупредил о шестой волне массового вымирания
Телескоп на Алтае предскажет опасные сближения на орбите
Китайцы зажгли искусственное «солнце»
Центр контроля установками заработал в гамма-обсерватории в Бурятии
смотреть все
Красноярск #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирский микроминиатюрист сделал розу в игольном ушке
Температура в Новосибирске опустится ниже 20 градусов
Жители сибирских мегаполисов назвали свои главные черты
Работу детских центров разрешили в Новосибирской области
Самое популярное
Представлен трейлер новой игры The Elder Scrolls
ВМФ России получит ракетный мини‑крейсер с «Цирконом»
Россия в рамках ОДКБ направила войска в Казахстан
Иностранцы выбрали самые непонятные привычки россиян
Обсуждение (1)
Картина дня
Блинкен обвинил Путина в стремлении восстановить СССР
Макроэкономическую позицию России посчитали лучшей в мире
Казахстан заявил о гибридной террористической атаке
Новые билеты на права научат водителей думать
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Самое обсуждаемое
77
Россия в рамках ОДКБ направила войска в Казахстан
62
Токаев заявил о восстановлении порядка в Казахстане
48
Протестующие ворвались в здание администрации Алма‑Аты
47
США задумали лишить Россию своих смартфонов
44
Токаев поблагодарил Путина за военную помощь
Sibnet.Ru