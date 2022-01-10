Определились победители «Золотого глобуса»

Фильм «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли получил награду, как «Лучший фильм» в премии «Золотой глобус».

Главный приз достался картине «Власть пса». За этот фильм Джейн Кэмпион получила награду как лучший режиссер. Мировая премьера состоялась в сентябре 2021 года, а цифровая — 1 декабря на Netflix. В российский прокат фильм не выйдет.

«Власть пса» рассказывает братьях Филе и Джордже, владельцах крупнейшего ранчо Монтаны. Фил отличается умом и жесткостью, а Джордж — добротой и любовью к порядку. Когда Фил узнает, что Джордж тайно женился на местной вдове Роуз, он решает использовать ее сына Питера, чтобы уничтожить их брак.

Лучшим актером в драме назван Уилл Смит за фильм «Король Ричард», в комедии — Эндрю Гарфилд за фильм «Тик-так... БУМ!». В категории «Лучшая драматическая роль» статуэтку заполучила Николь Кидман за картину Аарона Соркина «Быть Рикардо». В аналогичной номинации, но в жанре комедия/мюзикл победила актриса из «Вестсайдской истории» Рэйчел Зеглер.

Музыкальные награды «Золотого глобуса» в этом году у Билли Айлиш в категории Лучшая песня» за саундтрек «No Time to Die» к 25-му фильму про Джеймса Бонда «Не время умирать» и у Ханса Циммера за лучшую музыку к «Дюне».