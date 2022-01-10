НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Определились победители «Золотого глобуса»

Источник:
Sibnet.ru
427 0
Фото: © кадр из фильма «Власть пса»

Фильм «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли получил награду, как «Лучший фильм» в премии «Золотой глобус».

Главный приз достался картине «Власть пса». За этот фильм Джейн Кэмпион получила награду как лучший режиссер. Мировая премьера состоялась в сентябре 2021 года, а цифровая — 1 декабря на Netflix. В российский прокат фильм не выйдет.

«Власть пса» рассказывает братьях Филе и Джордже, владельцах крупнейшего ранчо Монтаны. Фил отличается умом и жесткостью, а Джордж — добротой и любовью к порядку. Когда Фил узнает, что Джордж тайно женился на местной вдове Роуз, он решает использовать ее сына Питера, чтобы уничтожить их брак.

Лучшим актером в драме назван Уилл Смит за фильм «Король Ричард», в комедии — Эндрю Гарфилд за фильм «Тик-так... БУМ!». В категории «Лучшая драматическая роль» статуэтку заполучила Николь Кидман за картину Аарона Соркина «Быть Рикардо». В аналогичной номинации, но в жанре комедия/мюзикл победила актриса из «Вестсайдской истории» Рэйчел Зеглер.

Музыкальные награды «Золотого глобуса» в этом году у Билли Айлиш в категории Лучшая песня» за саундтрек «No Time to Die» к 25-му фильму про Джеймса Бонда «Не время умирать» и у Ханса Циммера за лучшую музыку к «Дюне».

Еще по теме
«Человек-паук: Нет пути домой» обогнал по сборам «Титаник»
Третий сезон «Пацанов» стартует 3 июня
Что посмотреть в кино: главные премьеры 2022 года
Главные фильмы 2021 года, которые стоит пересмотреть
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирский микроминиатюрист сделал розу в игольном ушке
Температура в Новосибирске опустится ниже 20 градусов
Жители сибирских мегаполисов назвали свои главные черты
Работу детских центров разрешили в Новосибирской области
Самое популярное
Представлен трейлер новой игры The Elder Scrolls
ВМФ России получит ракетный мини‑крейсер с «Цирконом»
Россия в рамках ОДКБ направила войска в Казахстан
Иностранцы выбрали самые непонятные привычки россиян
Обсуждение (0)
Картина дня
Блинкен обвинил Путина в стремлении восстановить СССР
Макроэкономическую позицию России посчитали лучшей в мире
Казахстан заявил о гибридной террористической атаке
Новые билеты на права научат водителей думать
Самое обсуждаемое
77
Россия в рамках ОДКБ направила войска в Казахстан
62
Токаев заявил о восстановлении порядка в Казахстане
48
Протестующие ворвались в здание администрации Алма‑Аты
47
США задумали лишить Россию своих смартфонов
44
Токаев поблагодарил Путина за военную помощь
Sibnet.Ru